Хотим поделиться: В МИД РФ рассказали, зачем пригласили много иностранных гостей на 9 Мая
Захарова: Россия хочет поделиться атмосферой 9 Мая с иностранными гостями
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Многочисленные главы государств и ветераны из стран со всего мира были приглашены на празднование 80-летия Великой Победы в Москву, потому что Россия желает поделиться с ними неописуемой атмосферой и силой духа, а не потому что «что-то от них хочет». Такое заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира, не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью», — объяснила спикер дипведомства.
Напомним, 9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. В их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.