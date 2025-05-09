Хотим поделиться: В МИД РФ рассказали, зачем пригласили много иностранных гостей на 9 Мая

Многочисленные главы государств и ветераны из стран со всего мира были приглашены на празднование 80-летия Великой Победы в Москву, потому что Россия желает поделиться с ними неописуемой атмосферой и силой духа, а не потому что «что-то от них хочет». Такое заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира, не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью», — объяснила спикер дипведомства.