Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:58

Хотим поделиться: В МИД РФ рассказали, зачем пригласили много иностранных гостей на 9 Мая

Захарова: Россия хочет поделиться атмосферой 9 Мая с иностранными гостями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многочисленные главы государств и ветераны из стран со всего мира были приглашены на празднование 80-летия Великой Победы в Москву, потому что Россия желает поделиться с ними неописуемой атмосферой и силой духа, а не потому что «что-то от них хочет». Такое заявление в эфире Первого канала сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира, не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью», — объяснила спикер дипведомства.

«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля
«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля

Напомним, 9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. В их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • День Победы
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar