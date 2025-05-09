В Москве — парад, в Анталье — «Катюша»: Туристы в Турции отметили День Победы
Туристы на пляже в Турции исполнили советскую песню «Катюша»
Парад Победы в Москве. Фото © Life.ru
В Москве состоялся торжественный парад, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Тем временем, вдали от суеты столичных торжеств, на пляжах турецкой Антальи звучали знакомые и любимые мелодии. Отдыхающие, среди которых было немало россиян, с удовольствием подпевали, исполняя знаменитую «Катюшу», демонстрируя неразрывную связь с Родиной и память о великой Победе, несмотря на расстояние в тысячи километров.
Туристы на пляже Турции исполнили советскую песню «Катюша». Видео © Telegram-канал Mash
Отдыхающие в Турции россияне исполнили песню «Катюша» на одном из общественных пляжей. На видео, которое было опубликовано Mash, видно, как люди с радостью подхватывают припев и аплодируют после слов «С Днём Победы».
Этот трогательный эпизод стал ярким свидетельством того, что День Победы отмечают не только парадами и официальными мероприятиями, но и душевным единением людей, где бы они ни находились.
Ранее Life.ru рассказывал, что известный узбекский оперный певец Хурсанд Шеров совершил удивительное путешествие. Артист, которому уже 67 лет, проехал на велосипеде почти 4000 километров, чтобы попасть в Москву к празднику 9 Мая. Его путь пролегал через Ферганскую долину и казахстанские степи в российскую столицу. На это у него ушло два месяца.