В Москве — парад, в Анталье — «Катюша»: Туристы в Турции отметили День Победы

В Москве состоялся торжественный парад, посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Тем временем, вдали от суеты столичных торжеств, на пляжах турецкой Антальи звучали знакомые и любимые мелодии. Отдыхающие, среди которых было немало россиян, с удовольствием подпевали, исполняя знаменитую «Катюшу», демонстрируя неразрывную связь с Родиной и память о великой Победе, несмотря на расстояние в тысячи километров.

Туристы на пляже Турции исполнили советскую песню «Катюша». Видео © Telegram-канал Mash

Отдыхающие в Турции россияне исполнили песню «Катюша» на одном из общественных пляжей. На видео, которое было опубликовано Mash, видно, как люди с радостью подхватывают припев и аплодируют после слов «С Днём Победы».

Этот трогательный эпизод стал ярким свидетельством того, что День Победы отмечают не только парадами и официальными мероприятиями, но и душевным единением людей, где бы они ни находились.