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Регион
8 мая, 13:53

В АТОР назвали число туристов, которых коснётся отмена рейсов Turkish Airlines

АТОР: Отмены рейсов Turkish Airlines затронут 15 тысяч туристов из РФ

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Отмена рейсов турецких авиакомпаний создаст трудности для более чем 15 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Из-за отмены авиарейсов в Россию более 1500 туристов застряли в отелях Антальи. Рассматривается возможность размещения части из них в Даламане. Ожидается существенный рост числа ожидающих вылета в Россию сегодня.

«Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы. Но свободных мест критическим мало», — говорится в сообщении АТОР.

Туристам, чьи рейсы из Турции отменены, рекомендуется поддерживать связь со своим отельным гидом, так как именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения.

Коллапс продолжается: Около 200 россиян застряли в аэропорту Даламана из-за отмены рейсов
Коллапс продолжается: Около 200 россиян застряли в аэропорту Даламана из-за отмены рейсов

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. Росавиация успокоила граждан, заверив, что ситуация с рейсами, включая полёты Turkish Airlines, скоро стабилизируется.

Алиса Хуссаин
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