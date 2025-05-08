В АТОР назвали число туристов, которых коснётся отмена рейсов Turkish Airlines

Отмена рейсов турецких авиакомпаний создаст трудности для более чем 15 тысяч российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на официальном сайте.

Из-за отмены авиарейсов в Россию более 1500 туристов застряли в отелях Антальи. Рассматривается возможность размещения части из них в Даламане. Ожидается существенный рост числа ожидающих вылета в Россию сегодня.

«Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы. Но свободных мест критическим мало», — говорится в сообщении АТОР.