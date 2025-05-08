В Росавиации рассказали, когда стабилизируется ситуация с авиарейсами

В ближайшее время ситуацию с рейсами, в том числе от авиакомпании Turkish Airlines, должны стабилизировать. Кроме того, отменено ограничение на использование аэропорта Пулково в качестве запасного. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — рассказали в Росавиации.

Аэропорт Шереметьево должен восстановить расписание рейсов к 18:00 8 мая. Сегодня в нём отменено 36 рейсов, 18 рейсов вылетели с задержкой более 2 часов. Однако в следующие сутки там планируют обслужить прилёт и вылет 97 тысяч пассажиров.