В Росавиации рассказали, когда стабилизируется ситуация с авиарейсами
Росавиация: Ситуация с рейсами Turkish Airlines в ближайшее время стабилизируют
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В ближайшее время ситуацию с рейсами, в том числе от авиакомпании Turkish Airlines, должны стабилизировать. Кроме того, отменено ограничение на использование аэропорта Пулково в качестве запасного. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — рассказали в Росавиации.
Аэропорт Шереметьево должен восстановить расписание рейсов к 18:00 8 мая. Сегодня в нём отменено 36 рейсов, 18 рейсов вылетели с задержкой более 2 часов. Однако в следующие сутки там планируют обслужить прилёт и вылет 97 тысяч пассажиров.
Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский уже возобновили приём и выпуск самолётов в ночь с 7 на 8 мая в связи с открытием воздушного пространства. После возобновления работы аэропортов в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья образовалась очередь из более чем 22 самолётов. Проблемы с рейсами связаны с массированной атакой украинских беспилотников на Россию. За сутки средства ПВО над территорией России сбили 524 БПЛА.