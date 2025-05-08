Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 12:39

В Росавиации рассказали, когда стабилизируется ситуация с авиарейсами

Росавиация: Ситуация с рейсами Turkish Airlines в ближайшее время стабилизируют

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

В ближайшее время ситуацию с рейсами, в том числе от авиакомпании Turkish Airlines, должны стабилизировать. Кроме того, отменено ограничение на использование аэропорта Пулково в качестве запасного. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», — рассказали в Росавиации.

Аэропорт Шереметьево должен восстановить расписание рейсов к 18:00 8 мая. Сегодня в нём отменено 36 рейсов, 18 рейсов вылетели с задержкой более 2 часов. Однако в следующие сутки там планируют обслужить прилёт и вылет 97 тысяч пассажиров.

Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский уже возобновили приём и выпуск самолётов в ночь с 7 на 8 мая в связи с открытием воздушного пространства. После возобновления работы аэропортов в воздушном пространстве Москвы и Подмосковья образовалась очередь из более чем 22 самолётов. Проблемы с рейсами связаны с массированной атакой украинских беспилотников на Россию. За сутки средства ПВО над территорией России сбили 524 БПЛА.

Коллапс продолжается: Около 200 россиян застряли в аэропорту Даламана из-за отмены рейсов
Коллапс продолжается: Около 200 россиян застряли в аэропорту Даламана из-за отмены рейсов
Полина Никифорова
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar