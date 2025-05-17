Туристов предупредили о подорожании билетов и отелей в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предупредила, что за последний год цены на проживание в российских отелях выросли на 10–20%, причём стоимость размещения в премиальном сегменте увеличилась на 20%, а в бюджетном — на 10%. Также, по её словам, цены на авиа- и железнодорожные билеты подскочили на 20%.

Глава АТОР в интервью NEWS.ru подчеркнула, что граждане, путешествующие по России, обычно бронируют размещение и транспорт отдельно, поэтому зачастую формируется не единый туристический пакет. Кроме того, всё больше путешественников предпочитают добираться до места отдыха на автомобиле. В 2023 году их доля составляла около 40%, в 2024 — уже порядка 50%, а в текущем году ожидается почти 60%.