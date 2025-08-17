Священник рассказал, когда патриарх Кирилл последний раз был на Аляске

Встреча Путина и Трампа
17 августа, 13:57

Советник Балашов: Патриарх Кирилл посещал Аляску в 1993 году

Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru

Патриарх Кирилл посещал Аляску в 1993 году во время политического кризиса в России. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы РПЦ протоиерей Николай Балашов.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Аляску неоднократно, правда, уже довольно давно: насколько я знаю, в последний раз — в сентябре 1993 года»,сообщил Балашов.

По словам священнослужителя, тогда будущий патриарх в сане митрополита сопровождал патриарха Алексия II в юбилейном визите по случаю 200-летия православия в Штатах. Делегация посетила ключевые духовные центры — Михаило-Архангельский храм в Ситке, Еловый остров (Новый Валаам) и семинарию на Кадьяке.

Протоиерей отметил, что визит пришлось прервать из-за обострения политического кризиса в Москве в октябре 1993 года. На обратном пути патриарх Алексий и митрополит Кирилл разрабатывали план церковного посредничества между конфликтующими сторонами, что впоследствии вылилось в конкретные миротворческие инициативы.

Он подчеркнул, что эти исторические детали стали предметом обсуждения во время недавней встречи российского лидера Владимира Путина с патриархом перед саммитом на Аляске. Глава РПЦ поделился с президентом воспоминаниями о православном наследии региона и значении этих мест для русской духовной традиции.

Путин подарил две иконы архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию

Следует отметить, что после завершения переговоров с американским президентом Дональдом Трампом Владимир Путин направился к мемориалу «Союзники в годы Второй мировой войны», расположенному на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Глава российского государства почтил память советских лётчиков, возложив к их могилам алые розы.

