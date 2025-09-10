В РПЦ назвали наживкой купальник жены Цекало с фразой про Бога
Иеромонах Макарий: Выбор купальника с надписями о Боге — личное дело жены Цекало
Выбор в пользу купальников с надписями ипостасей Бога является исключительно личным выбором жены продюсера Александра Цекало. Здравомыслящие верующие не обращают на данный вопрос внимания, пояснил представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш).
«Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное её дело, каждый дурит, как хочет. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы «должны» клюнуть, а мы на неё не клюём, просто игнорируем», – сказал Маркиш РИА «Новости», комментируя ситуацию.
Ранее видео с супругой Цекало, которая опубликовала фото в бикини с надписями «Отец», «Сын» и «Святой Дух», на английском языке, вызвало бурную реакцию в соцсетях.