Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 13:05

В РПЦ назвали наживкой купальник жены Цекало с фразой про Бога

Иеромонах Макарий: Выбор купальника с надписями о Боге — личное дело жены Цекало

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / darina.ervin

Выбор в пользу купальников с надписями ипостасей Бога является исключительно личным выбором жены продюсера Александра Цекало. Здравомыслящие верующие не обращают на данный вопрос внимания, пояснил представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш).

«Не волнует это никого – здравомыслящих людей, верующих людей, тем более церковных, священнослужителей – мы не смотрим туда. Личное её дело, каждый дурит, как хочет. Не касаются нормальных людей чужие купальники. Это такая наживка, на которую мы «должны» клюнуть, а мы на неё не клюём, просто игнорируем», – сказал Маркиш РИА «Новости», комментируя ситуацию.

Ранее видео с супругой Цекало, которая опубликовала фото в бикини с надписями «Отец», «Сын» и «Святой Дух», на английском языке, вызвало бурную реакцию в соцсетях. А до этого 18-летняя дочь Даны Борисовой снялась в бикини после пластической операции.

Мария Любицкая
  • Новости
  • РПЦ
  • Религия
  • Общество
