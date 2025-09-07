40 тысяч верующих прошли крестным ходом по Москве во главе с патриархом Кириллом

В Москве участниками исторического крестного хода стали более 40 тысяч человек, которые прошли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Об этом рассказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Впервые за многие десятилетия прошёл всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом — прим. Life.ru) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчётам, более 40 тысяч приняли участие», — уточнил он.