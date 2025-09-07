Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 15:18

40 тысяч верующих прошли крестным ходом по Москве во главе с патриархом Кириллом

Обложка © VK / Евгения Горячева

В Москве участниками исторического крестного хода стали более 40 тысяч человек, которые прошли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. Об этом рассказал руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Впервые за многие десятилетия прошёл всероссийский крестный ход во главе со Святейшим (патриархом Московским и всея Руси Кириллом — прим. Life.ru) от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. По нашим подсчётам, более 40 тысяч приняли участие», — уточнил он.

Напомним, 7 сентября в полдень в Москве стартовал крестный ход у храма Христа Спасителя, он завершился у Новодевичьего монастыря. Длина маршрута составила 6 километров, возглавил шествие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход прошёл впервые за много лет и должен положить начало возрождению исторической традиции.

Татьяна Миссуми
    avatar