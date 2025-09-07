Тысячи верующих пришли к храму Христа Спасителя для участия в крестном ходе

В Москве в полдень начнётся крестный ход у храма Христа Спасителя, который пройдёт по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит шествие, общая длина маршрута составит 6 километров. Крестный ход пройдёт впервые за несколько лет и должен положить начало возрождению исторической традиции. Мероприятие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.

Сбор участников крестного хода в Москве Обложка © VK / Валентина Репина

Сбор участников состоялся у храма на улице Волхонка со стороны Боровицкой площади, безопасность обеспечивают патрули полиции, доступ автомобилей к ряду улиц уже перекрыт. Ранее в РПЦ уже пригласили верующих поучаствовать в шествии, количество желающих не ограничивалось. Не проводились предварительная регистрация и сбор данных участников.

Крестный ход в Москве. Видео © VK / Россия и мы

Прихожане принесли с собой стяги Спаса Нерукотворного и российские флаги, некоторые пришли целыми семьями вместе с детьми. По мнению организаторов, мероприятие может стать самым масштабным за всю историю проведения.