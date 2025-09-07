Тысячи верующих пришли к храму Христа Спасителя для участия в крестном ходе
В Москве в полдень начнётся крестный ход у храма Христа Спасителя, который пройдёт по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит шествие, общая длина маршрута составит 6 километров. Крестный ход пройдёт впервые за несколько лет и должен положить начало возрождению исторической традиции. Мероприятие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.
Сбор участников состоялся у храма на улице Волхонка со стороны Боровицкой площади, безопасность обеспечивают патрули полиции, доступ автомобилей к ряду улиц уже перекрыт. Ранее в РПЦ уже пригласили верующих поучаствовать в шествии, количество желающих не ограничивалось. Не проводились предварительная регистрация и сбор данных участников.
Крестный ход в Москве. Видео © VK / Россия и мы
Прихожане принесли с собой стяги Спаса Нерукотворного и российские флаги, некоторые пришли целыми семьями вместе с детьми. По мнению организаторов, мероприятие может стать самым масштабным за всю историю проведения.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился личным опытом, поведав о том, как в определённый период жизни он мог отказаться от пути священнослужителя из-за влияния светских факторов. Эти откровения прозвучали в его проповеди после богослужения в Успенском соборе Кремля в день Успения Пресвятой Богородицы.