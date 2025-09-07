«Мы русские, с нами Бог!» Семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве
Семинаристы из Африки приняли участие в крестном ходе в Москве
Обложка © Life.ru
Участие в крестном ходе в Москве принимают не только россияне, но и иностранцы. Среди них — семинаристы из Африки, которые учатся в Николо-Угрешской семинарии. На вопросы корреспондента «Царьграда» об атмосфере религиозного праздника, они с улыбкой заявили: «Мы русские, с нами Бог!»
Кроме того, в крестном ходе участвует лидер организации буров Bittereinders Франсуа ван дер Мерве. В Москву он прилетел из ЮАР. Молодой человек также восхитился атмосферой важного события в жизни православных верующих. Он отметил, что в столице происходит что-то невероятное.
Напомним, 7 сентября в полдень в Москве стартовал крестный ход у храма Христа Спасителя, он проходит по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход проходит впервые за несколько лет и должен положить начало возрождению исторической традиции.