«Мы русские, с нами Бог!» Семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве

Участие в крестном ходе в Москве принимают не только россияне, но и иностранцы. Среди них — семинаристы из Африки, которые учатся в Николо-Угрешской семинарии. На вопросы корреспондента «Царьграда» об атмосфере религиозного праздника, они с улыбкой заявили: «Мы русские, с нами Бог!»

Кроме того, в крестном ходе участвует лидер организации буров Bittereinders Франсуа ван дер Мерве. В Москву он прилетел из ЮАР. Молодой человек также восхитился атмосферой важного события в жизни православных верующих. Он отметил, что в столице происходит что-то невероятное.