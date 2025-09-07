Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:45

«Мы русские, с нами Бог!» Семинаристы из Африки восхищены крестным ходом в Москве

Семинаристы из Африки приняли участие в крестном ходе в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участие в крестном ходе в Москве принимают не только россияне, но и иностранцы. Среди них — семинаристы из Африки, которые учатся в Николо-Угрешской семинарии. На вопросы корреспондента «Царьграда» об атмосфере религиозного праздника, они с улыбкой заявили: «Мы русские, с нами Бог!»

Кроме того, в крестном ходе участвует лидер организации буров Bittereinders Франсуа ван дер Мерве. В Москву он прилетел из ЮАР. Молодой человек также восхитился атмосферой важного события в жизни православных верующих. Он отметил, что в столице происходит что-то невероятное.

Крестный ход прошёл в Москве после перерыва в несколько лет
Крестный ход прошёл в Москве после перерыва в несколько лет

Напомним, 7 сентября в полдень в Москве стартовал крестный ход у храма Христа Спасителя, он проходит по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Крестный ход проходит впервые за несколько лет и должен положить начало возрождению исторической традиции.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Африка
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar