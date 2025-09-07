Крестный ход прошёл в Москве после перерыва в несколько лет

В Москве впервые за несколько лет состоялся масштабный крестный ход по случаю празднования Собора Московских святых. Мероприятие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Корреспондент Life.ru снял кадры шествия.

Крестный ход в Москве. Видео © Life.ru

Участники прошли маршрут длиной шесть километров от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, что потребовало введения временных ограничений движения транспорта на отдельных улицах города. По информации представителей Русской православной церкви, в шествии приняли участие около 20 тысяч верующих.

Очевидцы сообщали о большом скоплении людей у входа в главный храм столицы из-за обилия хоругвей с образом Спаса Нерукотворного и государственных флагов. По предварительным оценкам, это шествие может стать одним из самых массовых за всю историю проведения подобных мероприятий.