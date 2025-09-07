Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:27

Крестный ход прошёл в Москве после перерыва в несколько лет

В Москве впервые за несколько лет состоялся масштабный крестный ход по случаю празднования Собора Московских святых. Мероприятие возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Корреспондент Life.ru снял кадры шествия.

Крестный ход в Москве. Видео © Life.ru

Участники прошли маршрут длиной шесть километров от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, что потребовало введения временных ограничений движения транспорта на отдельных улицах города. По информации представителей Русской православной церкви, в шествии приняли участие около 20 тысяч верующих.

Очевидцы сообщали о большом скоплении людей у входа в главный храм столицы из-за обилия хоругвей с образом Спаса Нерукотворного и государственных флагов. По предварительным оценкам, это шествие может стать одним из самых массовых за всю историю проведения подобных мероприятий.

На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ во время крестного хода
На Украине мобилизовали многодетного священника УПЦ во время крестного хода

Напомним, участники крестного хода начали собираться для участия в шествии у храма Христа Спасителя сегодня утром. Ожидается, что мероприятие возродит историческую христианскую традицию.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar