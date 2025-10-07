Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о наступлении наших войск в направлении города Запорожье.

«Войска группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населёнными пунктами Приморское и Степногорск», — сказал он на совещании.

Также, по его словам группировка «Восток» также наступает вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под контроль ВС РФ перешло более 200 квадратных километров.

Группировка войск «Центр» также развивает наступление, преодолевая сопротивление противника. «Северная» группировка продолжает решать задачи по созданию зоны безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, подразделения успешно продвигаются в южной части Волчанска.

А в конце августа в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесён удар по заводу «Мотор Сич» и подстанции «Запорожская». Повреждены объекты, использовавшиеся для нужд ВСУ.