Подразделения ВСУ оставили своего тяжелораненого американского наёмника во время неудачного штурма российских позиций. Об этом рассказал штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка с позывным Увар.

По словам российского военнослужащего, инцидент произошёл 9 мая 2025 года в районе населённого пункта Малые Щербаки в Запорожской области. Группа украинского спецназа ГУР, в составе которой действовал иностранец, попыталась атаковать позиции группировки «Днепр».

«Американец был раненый. Они его бросили, он ещё живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — рассказал Увар в беседе с РИА «Новости», отметив, что в ответ на крики российских бойцов раненый отвечал по-английски.

По словам российского бойца, они с напарником оказались под огнём штурмовой группы противника. Враг наступал группами по двое. Его сослуживец успешно нейтрализовал первого врага, а сам боец ранил второго. Когда он потребовал от них сложить оружие, те попытались спрятаться в канаве. В ответ боец выстрелил, поразив одного из них в ноги.

Однако взять иностранного наёмника в плен не позволили его сослуживцы. Увар уточнил, что после ранения американца по укрытию российских бойцов был нанесён артиллерийский удар, а затем в атаку пошли многочисленные ударные дроны, которые не давали приблизиться к раненому. По словам бойца ВС РФ, было задействовано более двадцати беспилотников. Под шквальным огнём дронов российские бойцы были вынуждены отступить.

Напомним, неделей ранее сообщалось о точном авиаударе по батальону наёмников ВСУ, располагавшихся у села Юрченково под Харьковым. В силовых структурах заявили о больших потерях в подразделении солдат удачи, насчитывающем от 400 до 800 бойцов.