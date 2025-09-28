Гибель иностранных наёмников на фронте в Украине является закономерным следствием их расположения в прифронтовой зоне. Такое мнение высказал военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя сообщение об уничтожении примкнувшего к ВСУ батальона солдат удачи в Харьковской области.

Эксперт пояснил, что село Юрченково, где были уничтожены наёмники, находится всего в 13 километрах от российского плацдарма в Волчанске, что считается второй линией фронта. По его словам, европейские наёмники часто используются либо для штурмовых действий, либо в качестве заградительных отрядов, становясь закономерной мишенью для российских авиабомб.

Шлепченко в разговоре с «Царьградом» отметил разницу в использовании наёмников из разных регионов: латиноамериканские бойцы применяются как «расходная пехота» на передовой, тогда как европейские и американские специалисты считаются более ценным ресурсом и привлекаются для технического обслуживания или подготовки операций.

Аналитик также констатировал снижение потока иностранных наёмников на Украину со второй половины 2024 года. По его данным, теперь туда направляются преимущественно технические специалисты через официальные структуры западных стран, тогда как латиноамериканские бойцы мотивированы преимущественно финансовыми соображениями. Шлепченко заключил, что многие наёмники столкнулись с неожиданно высокой интенсивностью боевых действий и плохой координацией со стороны украинского командования, что резко снижает их шансы на выживание.

Напомним, неделей ранее сообщалось о точном авиаударе по батальону наёмников ВСУ, располагавшихся у села Юрченково под Харьковым. В силовых структурах заявили о больших потерях в подразделении солдат удачи, насчитывающем от 400 до 800 бойцов.