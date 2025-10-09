Сражения за Купянск достигают пика ожесточения. Украинские силы (ВСУ) несут критические потери, превысившие 2500 человек в ходе недавних столкновений. Российские штурмовые группы, по данным канала SHOT, сумели продавить оборону, углубившись в городскую застройку на два километра.

Сообщается, что артиллерийские дуэли усиливаются, превращая город в эпицентр ожесточённых боёв. Поступают сообщения о перебоях с водой, электричеством и продовольствием в центральных районах. При этом ВС РФ смогли эвакуировать малую часть мирного населения, получая информацию о позициях украинских подразделений.

Дальнейшей целью российских войск станет полная зачистка Автотранспортного колледжа, где остаются подразделения ВСУ из 116-й ОМБр и 114-й ОБр ТрО.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.