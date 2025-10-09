Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 09:20

ВСУ потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Сражения за Купянск достигают пика ожесточения. Украинские силы (ВСУ) несут критические потери, превысившие 2500 человек в ходе недавних столкновений. Российские штурмовые группы, по данным канала SHOT, сумели продавить оборону, углубившись в городскую застройку на два километра.

Сообщается, что артиллерийские дуэли усиливаются, превращая город в эпицентр ожесточённых боёв. Поступают сообщения о перебоях с водой, электричеством и продовольствием в центральных районах. При этом ВС РФ смогли эвакуировать малую часть мирного населения, получая информацию о позициях украинских подразделений.

Дальнейшей целью российских войск станет полная зачистка Автотранспортного колледжа, где остаются подразделения ВСУ из 116-й ОМБр и 114-й ОБр ТрО.

Подполье помогло подземному десанту России взять половину Купянска и окружить ВСУ
Подполье помогло подземному десанту России взять половину Купянска и окружить ВСУ

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт Родинское находится в окружении, идёт зачистка от вражеских формирований.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar