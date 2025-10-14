Небо Харькова озарила синяя вспышка после мощного взрыва КАБов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36
Поздним вечером 13 октября в Харькове прогремели взрывы и вспыхнули пожары — следом за ними появились перебои с электроснабжением. Небо города озарила синяя вспышка. Кадры публикует телеграм-канал War Gonzo.
Прилёты в Харькове. Видео © Telegram / War Gonzo
Удары были нанесены корректируемыми авиабомбами (КАБами), что привело к повреждению военных объектов, линий электропередач и другой важной инфраструктуры. Женщина на видео говорит, что после прилёта пропал свет, однако в других домах в окнах было светло.
Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что удары наносились в нескольких частях города, в том числе по объектам в Слободском и Салтовском районах.
Ранее харьковский мэр Терехов заявил, что грядущая зима будет самой тяжёлой для Украины. При этом он пообещал, что город полностью подготовился к отопительному сезону, который недавно сократили по всей стране на две недели.
