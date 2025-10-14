Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 07:14

Небо Харькова озарила синяя вспышка после мощного взрыва КАБов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Поздним вечером 13 октября в Харькове прогремели взрывы и вспыхнули пожары — следом за ними появились перебои с электроснабжением. Небо города озарила синяя вспышка. Кадры публикует телеграм-канал War Gonzo.

Прилёты в Харькове. Видео © Telegram / War Gonzo

Удары были нанесены корректируемыми авиабомбами (КАБами), что привело к повреждению военных объектов, линий электропередач и другой важной инфраструктуры. Женщина на видео говорит, что после прилёта пропал свет, однако в других домах в окнах было светло.

Мэр Харькова Игорь Терехов пояснил, что удары наносились в нескольких частях города, в том числе по объектам в Слободском и Салтовском районах.

В Госдуме требуют прекратить прямые переговоры с Украиной из-за терактов
В Госдуме требуют прекратить прямые переговоры с Украиной из-за терактов

Ранее харьковский мэр Терехов заявил, что грядущая зима будет самой тяжёлой для Украины. При этом он пообещал, что город полностью подготовился к отопительному сезону, который недавно сократили по всей стране на две недели.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar