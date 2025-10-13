Сектор Газа
Регион
13 октября, 13:21

Позже начнём, раньше закончим: На Украине сократили отопительный сезон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

В этом году отопительный сезон на Украине начнётся на две недели позже и закончится раньше, чем обычно. Такое решение принял кабмин страны.

В постановлении правительства Украины сказано, что отапливать квартиры украинцев начнут 1 ноября (обычно 15 октября), а закончится отопительный сезон 31 марта (обычно 15 апреля).

В документе поясняется, что такой шаг связан с текущими осложнениями в сфере энергетики.

Глава МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

Ранее мэр Львова заявил, что не стоит жителям ждать, что в их домах появится тепло, поскольку газа у страны нет. По его словам, город получил всего 8 миллионов кубометров газа, а для отопительного сезона необходимо 18 миллионов.

