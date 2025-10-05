Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 09:52

Глава МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

Обложка © ТАСС / ЕРА / LESZEK SZYMANSKI

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается использовать холод как инструмент давления после недавних российских ударов. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Мы призываем международное сообщество действовать решительно. Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия» — отметил Сибига.

До этого пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о беспрецедентной по масштабу атаке российских сил на украинскую газодобывающую инфраструктуру. По информации компании, инцидент привёл к существенным повреждениям объектов, некоторые из которых получили критические разрушения.

Зеленский после ночной атаки взмолился о перемирии, но с одним условием
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки ВСУ на Донбассе. Целями также стали места сборки, хранения и запуска безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
