Глава МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается использовать холод как инструмент давления после недавних российских ударов. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Мы призываем международное сообщество действовать решительно. Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия» — отметил Сибига.

До этого пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о беспрецедентной по масштабу атаке российских сил на украинскую газодобывающую инфраструктуру. По информации компании, инцидент привёл к существенным повреждениям объектов, некоторые из которых получили критические разрушения.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки ВСУ на Донбассе. Целями также стали места сборки, хранения и запуска безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия.