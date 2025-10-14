Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 05:48

В Госдуме требуют прекратить прямые переговоры с Украиной из-за терактов

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле. Обложка © Telegram / МИД России

Россия должна прекратить вести любые прямые переговоры с Украиной из-за её террористических атак. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чём договариваться с террористами?», — сказал парламентарий.

Такое мнение он высказал на фоне новостей о предотвращённом в Москве теракте, организованном СБУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве сотрудники ФСБ задержали террориста-смертника, который должен был убить офицера ВС РФ с помощью бомбы, установленной на велосипеде. Чтобы провернуть теракт, СБУ договорилась о сотрудничестве с ИГИЛ*.

* Запрещённая в России террористическая организация

Владимир Озеров
