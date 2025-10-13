Валдайский форум
13 октября, 07:42

На видео сняли смертника и подрыв бомбы на велосипеде для убийства офицера в Москве

Федеральная служба безопасности показала видео задержания лиц, пытавшихся устроить теракт в Москве для убийства офицера Минобороны. Работа специалистов по обезвреживанию взрывного устройства, установленного на велосипеде также попала на камеру. Видеоматериалы были предоставлены ЦОС ФСБ России

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемых. Видео © ЦОС ФСБ России

Исполнителем теракта является уроженец одной из стран Центральной Азии, привлечённый к совершению преступления Саидакбаром Гуломовым*, связанным с ИГИЛ**. Его имя ранее фигурировало в расследовании убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Самодельное взрывное устройство было закреплено на велосипеде. Специалисты оценили потенциальный радиус поражения взрыва в пределах 70 метров. Предполагалось, что исполнитель также погибнет в результате взрыва. Координация действий осуществлялась удалённо. Ему также были предоставлены деньги, сведения о цели теракта и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Кроме предполагаемого исполнителя были задержаны ещё трое граждан РФ. Они обеспечивали работу сим-боксов и GSM-шлюзов, а также оказывали содействие в сокрытии следов подготовки теракта. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся подготовки террористического акта и нелегального оборота взрывчатых веществ.

Заговор против офицера в Москве было организовано по указанию украинских разведывательных органов при участии лидеров ИГИЛ**.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Запрещённая в России террористическая организация

Обложка © ЦОС ФСБ России

Наталья Афонина
