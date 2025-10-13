Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 06:57

СБУ сговорилась с ИГИЛ* для убийства офицера Минобороны и привезла в Москву мощную бомбу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Gyngazov

ФСБ предотвратила покушение на одного из высокопоставленных офицеров Минобороны РФ. По данным спецслужбы, преступление готовилось украинскими спецслужбами при участии боевиков запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Задержаны четверо подозреваемых, включая уроженца Центральной Азии.

«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. В результате реализованных мероприятий в Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления», — уточнили в российской спецслужбе.

Под стражу также взят выходец из стран Центральной Азии — предполагаемый непосредственный исполнитель теракта. Оказалось, что операция готовилась по заданию украинских спецслужб совместно с главарями международной террористической организации ИГИЛ*.

Ранее Life.ru сообщал, что Федеральная служба безопасности сорвала серию терактов в синагоге и здании еврейской общины. Злоумышленники думали, что так они помогут палестинскому государству.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация

Андрей Бражников
