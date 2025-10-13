Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 07:31

Бомбу для убийства офицера Минобороны передали террористу-смертнику в Москву через дрон

Обложка © ФСБ России

Обложка © ФСБ России

Выходец из Центральной Азии, задержанный за попытку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, сообщил на допросе, что бомбу для убийства ему доставили через дрон. Детали предотвращённого теракта в столице 13 октября сообщает ФСБ России.

«По заданию украинских «кураторов» С. Гуломов** с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Обеспечил его необходимыми денежными средствами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые были нелегально заброшены на территорию нашей страны спецслужбами Украины с использованием БПЛА», – информирует ФСБ.

По сведениям российских силовиков, Гуломов* также причастен к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в декабре 2024 года. В ФСБ подчёркивают, что новое сорванное преступление свидетельствует о связи украинских спецслужб с международными террористическими организациями.

Задержание террористов. Видео © ФСБ РФ

Убийство офицера Минобороны РФ в Москве готовилась по заданию украинских спецслужб совместно с главарями международной террористической организации ИГИЛ*. Мощность изготовленный террористами бомбы для расправы позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. СВУ установили на велосипед и хотели привести в действие в подходящий момент. При этом по замыслу организаторов теракта во время взрыва должен был погибнуть и сам исполнитель. Смертник был об этом осведомлён.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Запрещённая в России террористическая организация

** Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«‎Мужики, вы че?!» На камеру сняли задержание россиянина за призывы «‎бомбить» Москву
«‎Мужики, вы че?!» На камеру сняли задержание россиянина за призывы «‎бомбить» Москву
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ФСБ России
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ИГИЛ
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar