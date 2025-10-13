Бомбу для убийства офицера Минобороны передали террористу-смертнику в Москву через дрон

Выходец из Центральной Азии, задержанный за попытку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, сообщил на допросе, что бомбу для убийства ему доставили через дрон. Детали предотвращённого теракта в столице 13 октября сообщает ФСБ России.

«По заданию украинских «кураторов» С. Гуломов** с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров. Обеспечил его необходимыми денежными средствами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые были нелегально заброшены на территорию нашей страны спецслужбами Украины с использованием БПЛА», – информирует ФСБ.

По сведениям российских силовиков, Гуломов* также причастен к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в декабре 2024 года. В ФСБ подчёркивают, что новое сорванное преступление свидетельствует о связи украинских спецслужб с международными террористическими организациями.

Задержание террористов. Видео © ФСБ РФ

Убийство офицера Минобороны РФ в Москве готовилась по заданию украинских спецслужб совместно с главарями международной террористической организации ИГИЛ*. Мощность изготовленный террористами бомбы для расправы позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. СВУ установили на велосипед и хотели привести в действие в подходящий момент. При этом по замыслу организаторов теракта во время взрыва должен был погибнуть и сам исполнитель. Смертник был об этом осведомлён.

