Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации пехоты ВСУ в районе села Средний Бурлук на Купянском направлении. Для поражения противника наши парни использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

ВС РФ «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ. Видео © Минобороны России

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 158-й ОМБр ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населённого пункта Средний Бурлук на купянском направлении», — сообщили в Минобороны России.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие вытеснили украинских солдат из посёлка Чунишино в Донецкой Народной Республике. Одновременно с этим в Запорожской области Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Полтавка.