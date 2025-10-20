Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 06:03

Минобороны показало, как «Герани» разнесли пункт дислокации ВСУ под Купянском

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации пехоты ВСУ в районе села Средний Бурлук на Купянском направлении. Для поражения противника наши парни использовали беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

ВС РФ «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ. Видео © Минобороны России

«Минобороны опубликовало кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 158-й ОМБр ВСУ с применением БПЛА «Герань-2» в районе населённого пункта Средний Бурлук на купянском направлении», — сообщили в Минобороны России.

МО РФ показало российский флаг в освобождённой Полтавке и раскрыло детали штурма
МО РФ показало российский флаг в освобождённой Полтавке и раскрыло детали штурма

Ранее Life.ru сообщал, что российские военнослужащие вытеснили украинских солдат из посёлка Чунишино в Донецкой Народной Республике. Одновременно с этим в Запорожской области Вооружённые силы Российской Федерации освободили село Полтавка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar