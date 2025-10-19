Посёлок Полтавка Запорожской области освобождали штурмовики 57 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры с развевающимися российскими триколорами в населённом пункте, где теперь не осталось украинских боевиков.

Полтавка в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Штурм был осложнён необходимостью форсировать реку на нескольких участках фронта. Но в ходе комплексного огневого поражения противника авиацией и артиллерией, а также при поддержке операторов БПЛА воины-дальневосточники освободили один из крупнейших населённых пунктов на западном берегу реки Янчур», — добавили в ведомстве.

Противник также потерял свои оборонительные позиции вблизи Полтавки, оборудованные на площади свыше 12 квадратных километров. Более 500 строений были зачищены нашими штурмовиками во время наступления. Сейчас российские бойцы продолжили активное продвижение вперёд, не давая остаткам бежавших отрядов ВСУ закрепиться в другом районе.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в ДНР, взяв его под свой полный контроль. Также освобождено село Полтавка в Запорожской области.