Минобороны: Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ
Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Армия России нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Применялась оперативно‑тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских формирований в 143 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в пресс-службе ведомства.
С начала проведения специальной военной операции, по приводимым данным, уничтожены:
- 667 самолётов;
- 283 вертолёта;
- 91 200 беспилотников;
- 633 зенитных ракетных комплекса;
- 25 575 танков и других боевых бронированных машин;
- 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 30 590 полевых артиллерийских орудий и миномётов и 44 349 единиц специальной военной автомобильной техники.
