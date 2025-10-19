Минобороны: Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Армия России нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Применялась оперативно‑тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских формирований в 143 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в пресс-службе ведомства.

С начала проведения специальной военной операции, по приводимым данным, уничтожены: 667 самолётов;

283 вертолёта;

91 200 беспилотников;

633 зенитных ракетных комплекса;

25 575 танков и других боевых бронированных машин;

1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня;

30 590 полевых артиллерийских орудий и миномётов и 44 349 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в Донецкой Народной Республике. В то же время в Запорожской области ВС РФ освободили село Полтавка.