19 октября, 09:31

Минобороны: Армия России ударила по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Армия России нанесла удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Применялась оперативно‑тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, ВС РФ атаковали пункты временной дислокации украинских формирований в 143 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в пресс-службе ведомства.

С начала проведения специальной военной операции, по приводимым данным, уничтожены:

  • 667 самолётов;
  • 283 вертолёта;
  • 91 200 беспилотников;
  • 633 зенитных ракетных комплекса;
  • 25 575 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1 604 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 30 590 полевых артиллерийских орудий и миномётов и 44 349 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие выбили украинских солдат из посёлка Чунишино в Донецкой Народной Республике. В то же время в Запорожской области ВС РФ освободили село Полтавка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
