22 октября, 00:50

Армия России ликвидировала в ДНР группу наёмников ВСУ, говоривших на польском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке. Ликвидация произошла при помощи беспилотника. Об этом сообщил старший оператор FPV-дронов «Южной» группировки войск с позывным Турист, пишет РИА «Новости»

По словам оператора, группа из трёх военнослужащих была обнаружена и уничтожена после того, как он услышал польскую речь в эфире. Отмечается, что у ликвидированных наёмников было вооружение от НАТО, в частности винтовки М4 производства фирмы Colt.

«Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трёх военнослужащих. У них было натовское вооружение, винтовки М4 производства фирмы Colt», — поделился боец.

Новости СВО. Прорыв к Орехову, ВС РФ зачищают Константиновку, ВСУ отступают, Киев и Запад в панике требуют заморозить фронт, 22 октября

Ранее сообщалось, что в районе Купянска ликвидировали наёмников из ЮАР, воевавших на стороне ВСУ. Российские войска продолжают продвижение, штурмовые отряды продвинулись на два километра. За несколько дней украинские войска потеряли в Купянске больше 70 человек, а идентификация некоторых ликвидированных затруднена из-за ударов ФАБ-500 по местам скопления личного состава. Также известно о выводе из Купянска 114-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины, которая понесла самые большие потери.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

