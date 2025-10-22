Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике группу иностранных наёмников, говоривших на польском языке. Ликвидация произошла при помощи беспилотника. Об этом сообщил старший оператор FPV-дронов «Южной» группировки войск с позывным Турист, пишет РИА «Новости»

По словам оператора, группа из трёх военнослужащих была обнаружена и уничтожена после того, как он услышал польскую речь в эфире. Отмечается, что у ликвидированных наёмников было вооружение от НАТО, в частности винтовки М4 производства фирмы Colt.

«Слышал польскую речь — вот и была уничтожена группа из трёх военнослужащих. У них было натовское вооружение, винтовки М4 производства фирмы Colt», — поделился боец.

Ранее сообщалось, что в районе Купянска ликвидировали наёмников из ЮАР, воевавших на стороне ВСУ. Российские войска продолжают продвижение, штурмовые отряды продвинулись на два километра. За несколько дней украинские войска потеряли в Купянске больше 70 человек, а идентификация некоторых ликвидированных затруднена из-за ударов ФАБ-500 по местам скопления личного состава. Также известно о выводе из Купянска 114-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины, которая понесла самые большие потери.