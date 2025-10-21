ВСУ потеряли около 500 солдат за неделю боёв под Херсоном

В течение последней недели бои за западные районы Херсонщины привели к потерям среди личного состава ВСУ, которые составили до 500 человек. Российские подразделения смогли осуществить высадку на остров Карантинный, воспользовавшись эффективной работой систем РЭБ, нейтрализовавших украинский Starlink. Об этом пишет Mash.

В ночь на 14 октября несколько десятков российских бойцов под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы переправились через Днепр и закрепились на острове. Для обеспечения операции применялась установка «Тирада-2С», которая подавила работу спутниковых терминалов Starlink в радиусе нескольких километров. Основными задачами десанта стали уничтожение командных пунктов, постов управления беспилотниками и корректировка артиллерийского огня.

ВСУ потеряли до 500 бойцов за последнюю неделю. Видео © Telegram / Mash

Попытки ВСУ восстановить контроль над территорией сопровождались переброской подкреплений через последний сохранившийся железнодорожный мост. По информации военных, в Корабельном районе Херсона продолжаются интенсивные обстрелы, в результате которых украинские подразделения несут существенные потери — до 50 человек в сутки. Также появились сообщения о начале эвакуации гражданского населения из прифронтовых районов транспортом, не оборудованным средствами защиты.

По неподтверждённым данным, минувшей ночью мог произойти подрыв железнодорожного моста, ведущего с острова в город, что потенциально ограничивает пути отхода для украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли серию точечных ударов по стратегическим объектам в Херсонской области. В ходе операции было сброшено 26 авиабомб ФАБ-1500 М54, оснащённых модулями планирования и наведенных по координатам.