Российские войска нанесли массированный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где проходят подготовку подразделения украинской армии. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«По Яворовскому полигону был нанесён удар», – заявили силовики, добавив, что под огонь, предположительно, попали места проведения тренировок личного состава ВСУ.

Этот полигон на западе Украине известен как один из ключевых центров боевой подготовки ВСУ, где работали инструкторы стран НАТО. После начала СВО он уже становился целью российских ударов: прошлой весной ВС РФ уничтожили там более 100 иностранных наёмников ударом «Кинжала».

Ранее Life.ru писал, что российские военные разнесли объекты ВПК Украины и военные аэродромы. По данным Минобороны РФ, удары были нанесены высокоточным оружием с воздуха, моря и земли.