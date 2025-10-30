Россия и США
30 октября, 09:24

Российская Армия разгромила объекты ВПК и военные аэродромы Украины

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военные в ночь на 30 октября атаковали серией ударов военные объекты на Украине, а также уничтожили энергетическую инфраструктуру, обеспечивавшую работу предприятий. Об этом сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что цели удара полностью достигнуты.

«Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Татьяна Миссуми
