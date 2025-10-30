ВС РФ нанесли массированный удар по Украине сотней БПЛА «Герань-2»

В ночь на 30 октября Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Во Львове, Монастырище Черкасской области, Бахмаче Черниговской области, Павлодаре Днепропетровской области прогремели мощные взрывы, сопровождаемые яркими вспышками. Также были зафиксированы проблемы с электроснабжением в городе Стрый и в Киеве.

В Винницкой области Ладыжинская ТЭЦ получила удар «Кинжалом», а в Запорожье на нескольких энергостанциях возникли очаги возгорания. Бурштынская ТЭЦ в Ивано-Франковской области также пострадала. В результате атак в Николаевской области возникли задержки на четырёх железнодорожных маршрутах.

Ранее в ряде украинских городов были зафиксированы проблемы с энергоснабжением. В нескольких районах Киева наблюдаются сильные перепады напряжения, в связи с чем произошло отключение электроэнергии. Сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове. Кроме того, известно о перебоях с электроэнергией в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье после зафиксированных взрывов.