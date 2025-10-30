Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве и Запорожье

В ряде украинских городов зафиксированы проблемы с энергоснабжением. Издание «Страна.ua» сообщает, что в нескольких районах Киева наблюдаются сильные перепады напряжения, в связи с чем произошло отключение электроэнергии.

Агентство «РБК-Украина» передаёт о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове, не приводя подробной информации. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о взрыве в этом городе. Кроме того, агентство сообщает о перебоях с электроэнергией в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье после зафиксированных взрывов.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется строительство семи новых теплоэлектростанций. Первый зампредседателя КГГА Петр Пантелеев заявил о начале строительства новых ТЭЦ различных типов, обеспечив им второй уровень защиты. По его словам, эти меры предпринимаются в связи с текущими перебоями в электроснабжении украинской столицы.