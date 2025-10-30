Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 00:02

Перебои с электроснабжением зафиксированы в Киеве и Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

В ряде украинских городов зафиксированы проблемы с энергоснабжением. Издание «Страна.ua» сообщает, что в нескольких районах Киева наблюдаются сильные перепады напряжения, в связи с чем произошло отключение электроэнергии.

Агентство «РБК-Украина» передаёт о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове, не приводя подробной информации. Ранее в украинских СМИ появлялись сообщения о взрыве в этом городе. Кроме того, агентство сообщает о перебоях с электроэнергией в подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) Запорожье после зафиксированных взрывов.

Дроны «Герань-2» нанесли удары по целям в Черниговской области
Дроны «Герань-2» нанесли удары по целям в Черниговской области

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется строительство семи новых теплоэлектростанций. Первый зампредседателя КГГА Петр Пантелеев заявил о начале строительства новых ТЭЦ различных типов, обеспечив им второй уровень защиты. По его словам, эти меры предпринимаются в связи с текущими перебоями в электроснабжении украинской столицы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar