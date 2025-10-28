Дроны «Герань-2» нанесли удары по целям в Черниговской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по целям в Чернигове, Сновске и Новгороде-Северском. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
ВС России наносят удары по целям в Чернигове. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
В результате атаки в Чернигове прогремели мощные взрывы, возник пожар, а также зафиксированы перебои с интернетом и связью. Удары вызвали значительные разрушения инфраструктуры, что привело к нарушению коммуникаций в поражённых районах.
Ранее сообщалось, что российские военные смогли установить контроль над большей части Красноармейска. Тем не менее военные операции продолжаются, на направлении данной территории происходят ожесточённые бои.
