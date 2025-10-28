Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 07:11

Дроны «Герань-2» нанесли удары по целям в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Беспилотники-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по целям в Чернигове, Сновске и Новгороде-Северском. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВС России наносят удары по целям в Чернигове. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В результате атаки в Чернигове прогремели мощные взрывы, возник пожар, а также зафиксированы перебои с интернетом и связью. Удары вызвали значительные разрушения инфраструктуры, что привело к нарушению коммуникаций в поражённых районах.

«Искандер-М» в действии: Ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении попал на видео
«Искандер-М» в действии: Ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении попал на видео

Ранее сообщалось, что российские военные смогли установить контроль над большей части Красноармейска. Тем не менее военные операции продолжаются, на направлении данной территории происходят ожесточённые бои.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar