Значительная часть Красноармейска в ДНР перешла под контроль Армии России

Российские войска контролируют большую часть Красноармейска, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточённые бои», — сказал он.

Несмотря на продолжающиеся бои в Красноармейске, российские силы смогли установить контроль над основной частью города. Пушилин подчеркнул, что военные операции продолжаются, и работа по закреплению позиций в населённом пункте ведётся активно.

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными посёлками на островах в низовьях реки, что свидетельствует о начале операции по освобождению города.