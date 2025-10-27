Россия и США
27 октября, 07:21

Значительная часть Красноармейска в ДНР перешла под контроль Армии России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска контролируют большую часть Красноармейска, где продолжаются ожесточённые бои. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточённые бои», — сказал он.

Несмотря на продолжающиеся бои в Красноармейске, российские силы смогли установить контроль над основной частью города. Пушилин подчеркнул, что военные операции продолжаются, и работа по закреплению позиций в населённом пункте ведётся активно.

Новости СВО. ВС РФ окружили ВСУ в Красноармейске и Купянске, Киев выводит войска с левобережья Оскола, Украине отвели три года до разгрома, 27 октября
Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских войск в Херсонской области. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что ВС РФ установили контроль над промышленной зоной Херсона на левом берегу Днепра и дачными посёлками на островах в низовьях реки, что свидетельствует о начале операции по освобождению города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
