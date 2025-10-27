«Искандер-М» в действии: Ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении попал на видео

Российские военные нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по сосредоточению сил ВСУ в районе Водолажского на Красноармейском направлении. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны РФ, сопроводив его кадрами.

ВС РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по ВСУ в районе Водолажского. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Ведомство уточнило, что для удара были задействованы расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34. Воздушные судна применили фугасные авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. Целью удара назывались скопления живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады противника.

«Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные смогли установить контроль над большей части Красноармейска. Тем не менее военные операции продолжаются, на направлении данной территории происходят ожесточенные бои. Также активно ведётся работа по закреплению позиций в населённом пункте.