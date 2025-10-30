Российский штурмовик с позывным Капонир показал трофеи натовского производства, захваченные в зоне СВО освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области. Среди вооружения — неиспользованный одноразовый гранатомёт, который, по словам бойца, будет применён против украинских формирований.

Видео © Минобороны РФ

«Нам досталось немного трофеев — в основном натовского производства. Одноразовый гранатомёт — не стреляный ещё, но он стрельнёт в их сторону, автоматы», — рассказал боец.

Военнослужащий также подчеркнул значимость погодных условий при выполнении боевых задач. Например, дождь или туман, по его словам, служат естественным прикрытием для российских бойцов.

Ранее сообщалось о проблемах с энергоснабжением в ряде украинских городов. В частности, в нескольких районах Киева произошли отключения электроэнергии из-за сильных перепадов напряжения. Поступали также сведения о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове.