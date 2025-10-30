Россия и США
30 октября, 08:10

Удары от союзника: Российские бойцы начнут истреблять ВСУ натовским оружием

Боец ВС РФ Капонир показал захваченные в зоне СВО трофеи производства НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Violator22

Российский штурмовик с позывным Капонир показал трофеи натовского производства, захваченные в зоне СВО освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области. Среди вооружения — неиспользованный одноразовый гранатомёт, который, по словам бойца, будет применён против украинских формирований.

Видео © Минобороны РФ

«Нам досталось немного трофеев — в основном натовского производства. Одноразовый гранатомёт — не стреляный ещё, но он стрельнёт в их сторону, автоматы», — рассказал боец.

Военнослужащий также подчеркнул значимость погодных условий при выполнении боевых задач. Например, дождь или туман, по его словам, служат естественным прикрытием для российских бойцов.

Генерал раскрыл планы Армии РФ по открытию нового фронта после взятия Красноармейска

Ранее сообщалось о проблемах с энергоснабжением в ряде украинских городов. В частности, в нескольких районах Киева произошли отключения электроэнергии из-за сильных перепадов напряжения. Поступали также сведения о повреждении объекта критической инфраструктуры в Чернигове.

Наталья Афонина
