Регион
1 ноября, 03:09

Бойцы ВС РФ продвинулись на несколько километров при освобождении Красногорского

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись на несколько километров при освобождении населённого пункта Красногорское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Как отмечается в заявлении ведомства, штурмовые действия ВС РФ привели к серьёзным потерям противника в живой силе и бронетехнике.

«Подразделения группы «Восток» продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», – говорится в сообщении.

Контроль над населённым пунктом установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии, которые завершили зачистку укреплённых позиций противника. На кадрах, опубликованных Минобороны, видно, как расчёты FPV-дронов уничтожали украинскую технику и наносили удары по блиндажам ВСУ, а российские военнослужащие водрузили флаги РФ в освобождённом населённом пункте.

Новости СВО. Освобождены Красногорское и Садовое, ВСУ в панике бегут из-под Купянска, заградотряды Киева расстреливают своих, 31 октября

Ранее Life.ru писал, что за неделю российская армия освободила семь населённых пунктов в зоне СВО на Украине. Подразделения ВС РФ взяли под контроль Садовое, Новониколаевку, Красногорское, Привольное, Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку. На освобождённых территориях продолжается нормализация оперативной обстановки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

