Армия России за неделю освободила 7 населённых пунктов на Украине
Подразделения Вооружённых Сил РФ за прошедшую неделю установили контроль над семью населёнными пунктами на различных участках фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Группировка «Запад» освободила Садовое в Харьковской области, а войска «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника, взяв под контроль Новониколаевку, Красногорское, Привольное в Запорожской области, а также Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку в Днепропетровской области. Оперативная обстановка на освобождённых территориях продолжает нормализоваться.
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации на территории страны на 90 дней — до 3 февраля 2026 года. Соответствующее решение было одобрено Верховной радой, что стало уже 17-м продлением чрезвычайных мер с момента их введения.
