Подразделения Вооружённых Сил РФ за прошедшую неделю установили контроль над семью населёнными пунктами на различных участках фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Группировка «Запад» освободила Садовое в Харьковской области, а войска «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника, взяв под контроль Новониколаевку, Красногорское, Привольное в Запорожской области, а также Егоровку, Вишнёвое и Новоалександровку в Днепропетровской области. Оперативная обстановка на освобождённых территориях продолжает нормализоваться.