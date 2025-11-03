Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно отразили попытку прорыва ВСУ в район окружённого Купянска. В ходе боя противник применил модернизированные бронетранспортёры, оснащённые специальной противодронной защитой в виде металлических конструкций, напоминающих противотанковые ежи. Однако российские операторы беспилотников всё равно эффективно нейтрализовали эту технику.

Уничтожение «ежей» противника. Видео © Telegram / «Военкоры русской весны»

Медиа-ресурс «Военкоры русской весны» опубликовал кадры боестолкновения, на которых запечатлён один из эпизодов отражения атаки. Согласно информации, военнослужащие 68-й дивизии ВС РФ сорвали попытку прорыва к Купянску и реке Оскол, предпринятую по приказу экс-комика Владимира Зеленского с целью облегчения положения блокированных в городе украинских подразделений.

На видеозаписи чётко видно два бронетранспортёра противника, обильно оснащённых металлическими «иглами», предназначенными для защиты от FPV-дронов. Несмотря на эти меры предосторожности, российские беспилотники сначала обездвижили технику, а затем нанесли удары по покинувшим её украинским военнослужащим.

В публикации отмечается, что «НАТОвские ежи» не смогли стать серьёзным препятствием для бойцов 68-й дивизии. К слову, «пиар-акция» киевского режима продолжает оборачиваться значительными потерями для ВСУ, не принося ощутимых оперативных результатов на данном участке фронта.

Ранее Life.ru сообщал о подвиге российского солдата, который в одиночку, с помощью РПГ-7, ликвидировал две огневые точки противника при штурме Каменского. Даже применение кассетных боеприпасов и наличие мощных бетонных укреплений ВСУ не остановили продвижение российских войск в тот день.