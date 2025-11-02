Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно предотвратили попытку прорыва украинских формирований в стратегически важном направлении. Об этом сообщили в официальных представительствах Министерства обороны РФ.

Согласно оперативным данным, военнослужащие пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол, которая осуществлялась южнее населённого пункта Купянск-Узловой Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, целью украинских формирований был выход из кольца окружения. В ходе боестолкновения было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, а также три единицы пикапов и два квадроцикла.

За последние сутки подразделения группировки «Запад» также достигли значительных успехов, улучшив тактическое положение на нескольких участках фронта. По данным Минобороны, были нанесены ощутимые поражения шести украинским бригадам в районах населённых пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка.