Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно предотвратили попытку прорыва украинских формирований в стратегически важном направлении. Об этом сообщили в официальных представительствах Министерства обороны РФ.
Согласно оперативным данным, военнослужащие пресекли попытку прорыва ВСУ к реке Оскол, которая осуществлялась южнее населённого пункта Купянск-Узловой Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, целью украинских формирований был выход из кольца окружения. В ходе боестолкновения было уничтожено 14 военнослужащих 43-й механизированной бригады ВСУ, а также три единицы пикапов и два квадроцикла.
За последние сутки подразделения группировки «Запад» также достигли значительных успехов, улучшив тактическое положение на нескольких участках фронта. По данным Минобороны, были нанесены ощутимые поражения шести украинским бригадам в районах населённых пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска оказались в окружении в районах Купянска и Красноармейска. При этом глава государства подчеркнул готовность России предоставить доступ СМИ в зоны, где находятся окруженные украинские подразделения, и объявить режим прекращения огня. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Красноармейск, где около пяти тысяч украинских военнослужащих оказались в затруднительном положении. Он отдал распоряжение об их эвакуации.
