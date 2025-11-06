ВСУ лишились тяжёлого моста и десятков бойцов под Купянском

Армия Украины потеряла до 50 бойцов, тяжёлый механизированный мост и несколько единиц техники за сутки в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО от 6 ноября.

«За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Российские подразделения нанесли точечные удары по позициям противника в Купянском направлении. В результате были уничтожены инженерная техника и средства радиоэлектронной борьбы, что, по данным ведомства, осложнило ВСУ возможность переброски подкреплений и техники.

Ранее сообщалось, что российские подразделения планируют полностью освободить Купянск в течение недели. Он отметил, что бойцы уже зачистили часть правобережья города, где из 130 зданий за последние сутки взяли под контроль 25. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ прорваться к городу, продвижение российских войск продолжается, а дроны группировки «Запад» уничтожили пять пикапов с украинскими военными.