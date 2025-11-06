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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 09:36

ВСУ лишились тяжёлого моста и десятков бойцов под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Армия Украины потеряла до 50 бойцов, тяжёлый механизированный мост и несколько единиц техники за сутки в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО от 6 ноября.

«За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 военнослужащих, тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и 4 станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Российские подразделения нанесли точечные удары по позициям противника в Купянском направлении. В результате были уничтожены инженерная техника и средства радиоэлектронной борьбы, что, по данным ведомства, осложнило ВСУ возможность переброски подкреплений и техники.

Вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы
Вражеский дрон ВСУ беспощадно поразил стоявшую на коленях бабушку из Купянска во время молитвы

Ранее сообщалось, что российские подразделения планируют полностью освободить Купянск в течение недели. Он отметил, что бойцы уже зачистили часть правобережья города, где из 130 зданий за последние сутки взяли под контроль 25. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ прорваться к городу, продвижение российских войск продолжается, а дроны группировки «Запад» уничтожили пять пикапов с украинскими военными.

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Милена Скрипальщикова
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