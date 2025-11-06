Российские войска освободили 25 зданий в Купянске за сутки

Командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка ВС РФ с позывным «Лаврик» заявил о планах полного освобождения Купянска в течение недели. По его словам, российские подразделения ведут зачистку правобережной части города, где осталось около 130 зданий, 25 из которых были заняты за последние сутки. Об этом пишет РИА «Новости».

Несмотря на попытки ВСУ деблокировать город, продвижение российских войск продолжается. Дроноводы группировки «Запад» за сутки уничтожили пять пикапов с украинскими боевиками на подступах к Купянску. Командир подчеркнул боевой настрой личного состава и уверенность в выполнении поставленной задачи.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ в районе Купянска массово сдаются в плен. ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска, отмечали в Минобороны. По словам одного из российских штурмовиков, город будет освобождён в течение недели.

Купянск находится в 116 км от Харькова на берегу реки Оскол в месте впадения в неё реки Купянка. По данным на 2022 год, там проживало около 27 тысяч человек.