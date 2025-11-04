Россия и США
4 ноября, 09:26

ВС России приближаются к полному окружению украинской группировки в районе Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Подразделения группировки «Запад» успешно усиливают давление на украинские войска под Купянском в Харьковской области, приближая их к полному окружению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают сжимать кольцо окружения группировки противника», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе Купянска за минувшие сутки было ликвидировано до 40 украинских военных.
Ранее сообщалось, что украинские боевики массово сдаются в плен в районе Купянска. Данная тенденция наблюдается на фоне успешного наступления российских войск, в результате которого отдельные группы противника оказываются отрезанными от основных сил и лишаются возможности для дальнейшего организованного сопротивления, что и вынуждает их складывать оружие.

Наталья Демьянова
