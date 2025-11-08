Российские военные установили полный контроль над территорией вокруг Красноармейска (бывш. Покровска), замкнув кольцо окружения после взятия последнего села в серой зоне. Информацию об этом распространил телеграм-канал Mash.

Военнослужащие заняли населённый пункт Ровное, завершив тем самым ликвидацию неконтролируемых зон вблизи города. Украинские формирования основных сил передислоцировались в Димитров (Мирноград), где предпринимают попытки удержать восточные направления.

Непосредственно в Красноармейске остаются разрозненные группы и военнослужащие, не успевшие покинуть город до момента окружения. Даже прямое руководство со стороны начальника ГУР, осуществляющего оперативное командование контратаками, не меняет сложившегося положения. Как указывают российские военные, перед заблокированными формированиями стоит единственная альтернатива — сложить оружие либо быть уничтоженными.

Также российским разведчикам удалось сорвать попытку ВСУ снабдить своих окружённых бойцов в Красноармейске (бывшем Покровске), уничтожив в небе грузовой агродрон. Беспилотник, замеченный в светлое время суток при полёте в город, был своевременно обнаружен и перехвачен, что привело к провалу операции по доставке помощи. Российские военные продолжают удерживать ситуацию в районе под контролем, не позволяя противнику подкреплять свои блокированные подразделения.