Российские разведчики уничтожили агродрон ВСУ, который снабжал окружённых украинских солдат в Красноармейске (украинское название — Покровск). Беспилотник пытался доставить груз в город, но был своевременно замечен и перехвачен.

«Дрон в светлое время суток нёс груз в Красноармейск, но разведчики его обнаружили и уничтожили в небе», – сообщает РИА «Новости».

Попытка ВСУ подкрепить своих бойцов, попавших в окружение, провалилась. Российские военные продолжают контролировать ситуацию в районе Красноармейска, предотвращая доставку помощи вражеским подразделениям.

Как ранее сообщал Life.ru, российские войска отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска, продолжая наступательные действия в пределах городской черты. В ходе боёв одно из подразделений противника сложило оружие, заявив о том, что командование бросило их на произвол судьбы. Вслед за ними сдаться решили и военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Тем временем глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по Красноармейску. Андрей Гнатов сообщил, что бои идут в городской застройке, что осложняет операцию и требует скоординированных действий.