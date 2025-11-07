Успех в Успеновке показал, что Армия России научилась брать укрепрайоны ВСУ
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Освобождение Успеновки в Запорожской области демонстрирует, что Армия России не только успешно наступает на Красноармейском направлении, но и то, что российские военные набили руку в штурме и зачистке укрепрайонов противника. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Освобождение Успеновки означает прежде всего, что наступательные действия Российской армии не ограничиваются Красноармейском и Купянском, успехи есть и в Запорожской области. Причём это один из участков, где в своё время наши войска сдерживали широко разрекламированный контрнаступ ВСУ — теперь фронт там движется в обратную сторону.
«Это был сложный укрепрайон с многочисленными огневыми гнёздами и инженерными коммуникациями, расположенный к тому же на берегу реки Янчур, что делало штурм ещё сложнее. Но наша армия учится брать крепости, сёла и города, и, надо сказать, весьма успешно, в ближайшее время ждём победных реляций и с других направлений», — уточнил наш собеседник.
Напомним, сегодня стало известно, что военнослужащие группировки «Восток» ВС РФ прорвали оборону ВСУ и освободили населённый пункт Успеновка в Запорожской области. Позже российские бойцы сфотографировались с флагом России и знаменем полка на фоне установленной в Успеновке стелы.
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