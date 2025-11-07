Освобождение Успеновки продвинет ВС РФ к главной цели к концу года, заявил Дандыкин

Освобождение Успеновки открывает дорогу российским войскам к Запорожью, а значит, и к полному освобождению Запорожской области. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Каждый населённый пункт, освобождённое село или посёлок, продвигает нас к главной цели — полному освобождению Запорожской области. Запорожская область — наша по Конституции. Направление дальнейшее для армии обозначено. Я думаю, что это Гуляйпольское направление. И второе — Ореховский район, после которого открывается дорога на областной центр Запорожья. Василий Дандыкин Военный эксперт

По словам эксперта, пока ВСУ перебрасывают резервы на Красноармейское и Купянское направления, где противник застрял в котлах, наши парни будут работать в направлении Запорожья, Днепропетровской области. Главная сложность — вражеские дроны, поэтому продвижение может идти не так быстро, однако Дандыкин предполагает, что результат на этом направлении будет к концу года.

«Днепропетровская область — это создание зоны безопасности с прицелом на Павлоград. А Запорожская область — сам Бог велел идти, областной центр находится на левом берегу, а левый берег — под нами. То есть мы сейчас часть занимаем его, в частности, это ЗАЭС, город Энергодар. Продвигаемся вперёд. Не так быстро, как хочется, но, в общем-то, я думаю, что к концу этого года будет результат на этом направлении», — добавил он.

Напомним, военнослужащие «восточной» группировки ВС РФ прошли сквозь оборону ВСУ и выбили противника из Успеновки в Запорожской области. Известие об освобождении населённого пункта пришло 7 ноября.