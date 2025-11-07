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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 10:56

Освобождение Успеновки продвинет ВС РФ к главной цели к концу года, заявил Дандыкин

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Освобождение Успеновки открывает дорогу российским войскам к Запорожью, а значит, и к полному освобождению Запорожской области. Об этом в беседе с Life.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Каждый населённый пункт, освобождённое село или посёлок, продвигает нас к главной цели — полному освобождению Запорожской области. Запорожская область — наша по Конституции. Направление дальнейшее для армии обозначено. Я думаю, что это Гуляйпольское направление. И второе — Ореховский район, после которого открывается дорога на областной центр Запорожья.

Василий Дандыкин

Военный эксперт

По словам эксперта, пока ВСУ перебрасывают резервы на Красноармейское и Купянское направления, где противник застрял в котлах, наши парни будут работать в направлении Запорожья, Днепропетровской области. Главная сложность — вражеские дроны, поэтому продвижение может идти не так быстро, однако Дандыкин предполагает, что результат на этом направлении будет к концу года.

«Днепропетровская область — это создание зоны безопасности с прицелом на Павлоград. А Запорожская область — сам Бог велел идти, областной центр находится на левом берегу, а левый берег — под нами. То есть мы сейчас часть занимаем его, в частности, это ЗАЭС, город Энергодар. Продвигаемся вперёд. Не так быстро, как хочется, но, в общем-то, я думаю, что к концу этого года будет результат на этом направлении», — добавил он.

Российские военные на фоне стелы передали привет из освобождённой Успеновки
Российские военные на фоне стелы передали привет из освобождённой Успеновки

Напомним, военнослужащие «восточной» группировки ВС РФ прошли сквозь оборону ВСУ и выбили противника из Успеновки в Запорожской области. Известие об освобождении населённого пункта пришло 7 ноября.

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Александра Вишнякова
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