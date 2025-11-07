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Опубликовано 7 ноября 2025, 09:39

Российские войска освободили Успеновку в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Военнослужащие «Восточной» группировки ВС РФ прошли сквозь оборону ВСУ и выбили противника из населённого пункта Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка», — отчиталось ведомство.

Новости СВО. ВСУ в котле под Купянском, ВС РФ форсировали Янчур и рвутся к Гуляйполю, Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС, 7 ноября
Новости СВО. ВСУ в котле под Купянском, ВС РФ форсировали Янчур и рвутся к Гуляйполю, Запад готовит провокацию на Запорожской АЭС, 7 ноября

Ранее командир ВС РФ заявил, что восточная часть Купянска Харьковской области будет освобождена от ВСУ за ближайшие пять дней. По его словам, украинские боевики продолжают сопротивляться, но российские солдаты непременно их дожмут.

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