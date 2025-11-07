Российские войска освободили Успеновку в Запорожской области

Военнослужащие «Восточной» группировки ВС РФ прошли сквозь оборону ВСУ и выбили противника из населённого пункта Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка», — отчиталось ведомство.

Ранее командир ВС РФ заявил, что восточная часть Купянска Харьковской области будет освобождена от ВСУ за ближайшие пять дней. По его словам, украинские боевики продолжают сопротивляться, но российские солдаты непременно их дожмут.