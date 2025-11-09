Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил вышестоящим чинам о решительном наступлении ВС РФ сразу на нескольких линиях фронта. Данные о его докладе стали известны украинскому ресурсу «Резидент» из информированных источников в администрации президента Незалежной.

Как отметил главком, российские подразделения активизировали наступательные действия на нескольких участках боёв одновременно. По оценке осведомлённого собеседника, положение украинских сил в районе Волчанска и Купянска является крайне тяжёлым.

Он уточнил, что военные ВСУ предпринимают попытки прорвать окружение с выходом к реке Оскол, однако все контратаки пока оказываются безрезультатными. Касаясь других направлений, источник констатировал потерю контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск), добавив, что в настоящее время ведутся бои за разблокирование Димитрова (украинское название — Мирноград). Также он выразил опасения о возможной утрате позиций в Гуляйполе на Запорожском направлении уже в следующем месяце.

Ранее Life.ru писал, что попытка прорыва ВСУ к переправе через Оскол в Петровке была отражена. На подступах к Купянску за сутки уничтожено до 55 военнослужащих противника, 18 единиц техники, включая две американские гаубицы Paladin. Атаки нацгвардии с целью деблокады окружённых формирований также успешно отбиты.