Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 08:52
4170

Сырский бьёт тревогу из-за наступления РФ с нескольких направлений

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил вышестоящим чинам о решительном наступлении ВС РФ сразу на нескольких линиях фронта. Данные о его докладе стали известны украинскому ресурсу «Резидент» из информированных источников в администрации президента Незалежной.

Как отметил главком, российские подразделения активизировали наступательные действия на нескольких участках боёв одновременно. По оценке осведомлённого собеседника, положение украинских сил в районе Волчанска и Купянска является крайне тяжёлым.

Он уточнил, что военные ВСУ предпринимают попытки прорвать окружение с выходом к реке Оскол, однако все контратаки пока оказываются безрезультатными. Касаясь других направлений, источник констатировал потерю контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск), добавив, что в настоящее время ведутся бои за разблокирование Димитрова (украинское название — Мирноград). Также он выразил опасения о возможной утрате позиций в Гуляйполе на Запорожском направлении уже в следующем месяце.

Российский военный Силищев уничтожил группу ВСУ благодаря тактической хитрости
Российский военный Силищев уничтожил группу ВСУ благодаря тактической хитрости

Ранее Life.ru писал, что попытка прорыва ВСУ к переправе через Оскол в Петровке была отражена. На подступах к Купянску за сутки уничтожено до 55 военнослужащих противника, 18 единиц техники, включая две американские гаубицы Paladin. Атаки нацгвардии с целью деблокады окружённых формирований также успешно отбиты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Россия
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar