В районе Купянска за сутки ликвидировано до 55 бойцов ВСУ

ВС РФ отразили попытку прорыва штурмовой группы украинских войск к разрушенной переправе через реку Оскол в Петровке Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в течение суток в районе Купянска уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ и 18 единиц военной техники, включая 2 боевые бронированные машины, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, 7 пикапов и 4 станции радиоэлектронной борьбы.

Также за сутки были отражены две атаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии из района Осиново с целью деблокирования окружённых украинских формирований. Российские штурмовики продолжают уничтожение окружённой группировки противника в этом районе.

Ранее командир ВС РФ заявил, что восточная часть Купянска Харьковской области будет освобождена от ВСУ за ближайшие пять дней. По его словам, украинские боевики продолжают сопротивляться, но российские солдаты непременно их дожмут.