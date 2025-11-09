В ходе специальной военной операции (СВО) российскими военнослужащими был успешно проведен обманный манёвр, результатом которого стало уничтожение отделения Вооружённых сил Украины. Информацию об этом эпизоде сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно комментарию военного ведомства, младший лейтенант Михаил Силищев вместе с подчинёнными обеспечил ликвидацию вражеской разведывательной группы. В сложной оперативной обстановке офицер принял решение осуществить тактическую хитрость: одна из мотострелковых групп под его командованием скрытно вышла с фланга и нанесла внезапный удар по наступающим силам противника.

По итогам боестолкновения, как дополнили в военном ведомстве, силам противника был нанесен значительный урон, включающий не только потерю личного состава, но и уничтожение четырёх беспилотных летательных аппаратов вместе с тремя FPV-дронами.

Несколько дней назад ефрейтор Евгений Затонский в одиночку отразил атаку украинской ДРГ, обнаружив скрытное перемещение противника во время боевого дежурства. Сообщается, что благодаря грамотным действиям и точному огню он нанес противнику значительные потери, вынудив его отступить. В Минобороны отметили, что это предотвратило захват позиций и потери среди российских военнослужащих.